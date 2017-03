Helmuth Duckadam a facut o analiza dupa prima etapa din play-off-ul Ligii I si a marturisit ca rezultatele o avantajeaza pe Steaua, avand in vedere faptul ca echipa a urcat pe primul loc in clasament.

Florin Nita, portarul ros-albastrilor, nu a fost convocat la echipa nationala pentru meciul cu Danemarca, insa, a fost trecut pe lista aditionala, acesta devenind al patrulea portar dupa Tatarusanu, Pantilimon si Lung. Presedintele de imagine al Stelei il sfatuieste pe Nita sa renunte la echipa nationala: „In locul lui Nita, eu as renunta la echipa nationala. Cel putin pentru un moment. N-are rost. A fost cel mai bun portar al sezonului trecut si nici macar in primii trei nu este.”

In legatura cu meciul castigat in fata celor de la CFR Cluj, fostul portar sustine ca acesta a contat pentru moralul jucatorilor: „Rezultatele ne-au avantajat. Este foarte important ca am reusit sa castigam cu 2-0 fara sa primim gol, e un lucru bun pentru moralul baietilor. A revenit foarte bine Balasa, Enache a jucat bine, Alibec trage echipa dupa el, Ovidiu Popescu a jucat bine.”

Duckadam a analizat echipele din play-off, remarcand ca Viitorul lui Hagi este o echipa buna, insa nu are experienta Stelei, iar celelalte echipa nu au constanta in joc.

„Echipa lui Hagi e o echipa buna, dar are anumite probleme cand joaca sub presiune. Noi avem un avantaj pentru ca avem jucatori cu experienta.

Practic, toate adversarele noastre din play-off au avut cate o repriza. N-au aratat constanta pe parcursul celor 90 de minute. Echipele sunt in cautare, in tatonare, fiecare a vrut sa inceapa acest play-off fara sa piarda.

Imi place Teixeira, care la varsta lui joaca fantastic. As putea sa evidentiez in mod negativ ratarea lui Ivan, nu stiu ce a fost in capul lui. Vor fi cel putin 10.000 de suporteri din partea noastra la meciul cu Dinamo”, a declarat Helmuth Duckadam, potrivit Digi Sport.