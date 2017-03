Viitorul a disputat luni, ultimul meci al primei etapa din play-off-ul Ligii I, impotriva formatiei lui Cosmin Contra. Constantenii au terminat la egalitate acest duel, iar Gheorghe Hagi a marturisit ca echipa sa trebuia sa castige.

„Cred ca a fost o echipa pe teren care merita sa castige, noi am avut ocaziile. Dinamo era in forma, o echipa buna. Am facut un meci bun, pacat ca n-au fost goluri. Cu noi portarii adversi fac meciuri mari. Eu i-am felicitat pe baieti, au aratat personalitate, spirit.

In play-off sunt meciuri tensionate. E un play-off imprevizibil. Eu cred ca vom creste de la meci la meci. Acum trebuie sa pregatim meciul cu Steaua, vrem sa fim mai buni. Sper sa greseasca si Nita cu noi, ca impotriva noastra a fost mereu portarul secolului.

Contra e un antrenor bun, care a antrenat in Spania. Il respect si ii urez bafta.

E un campionat incins, normal, daca ni s-au luat punctele pe gratis!”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.