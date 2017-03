Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, marturisind ca lucrurile nu stau deloc bine, mai ales dupa acest inceput de play-out, in care echipa sa a fost invinsa de catre Poli Timisoara.

„Chiar e interesant campionatul asta si ma uit cu interes la play-off. La noi bineinteles ca lucrurile merg prost. Am inceput prost cu incidentul cu Leo, acum am pierdut si cu Timisoara, eu imi ling ranile.

Am stabilit o intalnire cu Leo si cu ceilalti din club pentru o discutie in legatura cu ce trebuie sa facem sa ne normalizam. E greu sa pui pe oricine in locul lui Grozavu, pentru ca el are personalitate si isi amprenteaza foarte bine locul. Eu sper sa il conving sa ramana, nu am nevoie de un antrenor nou acum. Eu trebuie sa merg mai departe cu echipa asta cu care am inceput acum ceva vreme.

Un rezultat de egalitate aducea mai bine. Mie imi convin situatiile cand sunt cazut la pamant, pentru ca am stiut mereu sa motivez oamenii cu care lucrez.

Nu am o varianta de rezerva, pentru ca am promis sa nu o caut. Daca Leo va spune ca lucrurile au ajuns intr-0 fundatura, atunci va trebui sa caut. Noi am vorbit intre noi despre o solutie, dar nu ne-am angajat intr-o discutie cu un alt antrenor.”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.