Fostul mare portar al nationalei Romaniei si al Stelei, echipa cu care a castigat Cupa Campionilor in 1986, Helmuth Duckadam a vorbit despre play-off-ul Ligii 1, in care FCSB a debutat cu dreptul, despre sansele pe care le are trupa pregatita de Laurentiu Reghecampf la titlu, dar si despre preliminariile pentru CM 2018, unde Romania are sanse mici sa prinda pana si un loc la baraj.



„Mi-a placut faptul ca nu am luat gol cu CFR, am avut un portar in mare forma si o linie de fundasi inspirata. Cred ca am invins cel mai dificul adversar din play-off. Mi-as fi dorit sa-l vad pe Nita la nationala, dar se pare ca nu este pe placul domnului Daum. Este adevarat ca am spus ca, daca eram in locul lui, m-as fi concentrat mai mult pe echipa de club si as fi lasat gandurile de nationala.

Urmeaza acum sa-l vedem pe Alibec intr-una dintre formele lui bune si sa speram ca ne va ajuta sa castigam titlul, pentru ca este cel mai valoros atacant. Cred ca in scurt timp il vom vedea mai des langa Gnohere.

Cred ca la meciul cu Dinamo vor veni in jur de 25 de mii de oameni, pentru ca jocul nostru este in crestere si altfel vor sta lucrurile in acest play-off.

Daca vom bate pe Viitorul si pe Dinamo, putem vorbi despre titlu!

La nationala nu cred ca mai avem sanse, chiar daca batem Danemarca, dar asta si pentru ca nu aratam cine stie ce la acest nivel! M-am asteptat la altceva odata cu venirea domnului Daum, dar vad ca jucam acelasi fotbal.”, a declarat Duckadam, in cadrul emisiunii „Fluier final”.