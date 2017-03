Daniel Isaila a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre actiunea de selectie desfasurata la Centrul National de Fotbal Buftea, la care au participat jucatori din ligile inferioare.

„Suntem in cautari, ne aflam intr-un schimb de generatii si am vrut sa avem o arie de selectie cat mai extinsa, sa ne orientam catre toate esaloanele, sa avem o imagine de ansamblu cat mai clara.

Ne-a ajutat destul de mult. Urmatoarea selectie va fi cea din perioada oficiala a datelor FIFA, de saptamana viitoare. Vom pleca intr-un turneu cu doua jocuri de verificare, in Marbella, Spania. Vom intalni doi adversari puternici, Rusia si Danemarca, adversari care sunt calificati la turneul U21 din vara. Vor fi doua teste extrem de utile pentru noi si vom putea sa acumulam omogenitate la nivel de echipa, pentru asta vom lucra.

Sunt foarte multi jucatori talentati. In functie de calificativele pe care le-au dat antrenorii, au fost jucatori care au fost evidentiati si care merita o atentie deosebita de moment, sau care chiar merita sa ramana in vizorul nostru pe viitor.

Aceasta regula de a juca cu un jucator sub 21 de ani si mai multi la Liga a II-a este mai mult decat benefica. Uitati cati jucatori tineri au fost promovati.

Din aceste doua actiuni vom avea doi jucatori care vor face parte din lotul pe care il vom deplasa in Marbella. Voi deplasa un lot mai largit, de 25 de jucatori, pentru ca suntem inca in cautari si trebuie sa gasim cele mai bune solutii in a forma o echipa competitiva.”, a declarat Daniel Isaila, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.