Daniel Isaila a analizat situatia din play-off, dupa prima etapa in care doar Steaua a reusit sa isi invinga adversara. Acesta a marturisit ca din cauza presiunii este normal ca meciurile sa fie echilibrate, dar pe parcurs lucrurile se vor schimba.

„Presiunea este uriasa, orice punct conteaza si atunci e normal sa avem parte de meciuri extrem de echilibrate si incrancenate. Probabil ca, usor-usor, aceasta presiune va creste la unii, va scadea la altii si nu vor mai avea nimic de pierdut, vor trebui sa riste si atunci vom vedea si meciuri spectaculoase.

Au fost meciuri bune. Chiar si in Astra cu Craiova au fost ocazii de gol, chiar daca s-a terminat 0-0. Viitorul cu Dinamo a fost 0-0, dar un meci viu si vremea a influentat jocul.

Lupta pentru titlu este deschisa, este extrem de echilibrata. E clar ca Steaua are un atu acum, moral poate, ca au reusit sa castige. Cei de la Viitorul au facut o partida foarte buna, au controlat jocul in totalitate in prima repriza si apoi mare parte din repriza a doua. Dinamo a pus si ea presiune, dar mai mult prin faze fixe.

Avem toate premisele ca etapa urmatoare, cele doua echipe fruntase, Steaua si Viitorul sa ofere un fotbal spectaculos.

Important pentru Astra este ca a obtinut un punct si sunt in continuare neinvinsi. Au jucatori valorosi, cu experienta.”, a declarat Daniel Isaila, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.