Gaz Metan Medias a disputat luni, meciul impotriva formatiei ASA Targu Mures, contand pentru prima etapa a play-out-ului Ligii I. Mediesenii au invins cu scorul de 2-0, iar Cristi Pustai s-a declarat multumit de aceasta partida, marturisind ca elevii sai trebuie sa treaca peste ratarea play-off-ului si sa scoata ce e mai bun din fiecare meci.

„Aveam nevoie de prima victorie in acest an. Acum suntem pe primul loc in play-out, depinde doar de noi sa ne mentinem aici. ASA e o echipa care a pierdut greu meciurile, mai ales cele din deplasare. Trebuie sa ne revenim dupa ratarea play-off-ului, asa e in sport. Toti isi doresc sa castige campionatul, dar doar o echipa reuseste.

Am trecut peste acea crispare si am inceput sa inscriem. Eric ar fi putut da mai multe pase in profunzime. Ciprian Petre n-a reusit sa primeasca intre linii si sa fie acel om de assist”, a declarat Cristi Pustai, potrivit Dolce Sport.

Alexandru Munteanu, marcatorul primului gol al mediesenilor, a marturisit ca a fost multa presiune pe umerii echipei, iar aceasta victorie a fost ca o eliberare pentru jucatori: „Nu pot sa va explic ce presiune a fost, pentru ca am pierdut asa sansa la play-off. Acum a fost o descatusare foarte mare cu acest gol si aceasta victorie. Eric e un jucator extraordinar, ne-a lipsit foarte mult. El e jucatorul care face diferenta in echipa noastra”.