Dinamo a remizat pe terenul celor de la Viitorul, scor 0-0, in prima etapa a play-off-ului Ligii I. Cosmin Contra a marturisit ca rezultatul de egalitate este unul echitabil.



„Cred ca egalul e echitabil. In prima repriza Viitorul a controlat meciul, nu ne-am adaptat terenului greu. A doua repriza, cu vantul in favoarea noastra, am avut noi mai multe ocazii. Ramanem in carti, pentru ca sunt doar 5 puncte diferenta. Era important ca Viitorul sa nu se duca la 8 puncte de noi.

Il felicit pe Gica Hagi pentru ce a realizat aici. S-a vazut ca a plouat toata ziua torential, dar gazonul s-a prezentat foarte bine. Ar trebui sa fie luat ca exemplu pozitiv ce face Hagi aici.

I-am reprosat arbitrului ca a intrerupt prea des jocul, ar trebui sa lase jocul mai cursiv.

Puteam sa castigam si noi, si ei. Acum ne pregatim pentru meciul cu Craiova. Cred ca ar trebui sa ne prezentam mai bine pentru a castiga acest meci”, a declarat Contra, potrivit Dolce Sport.