Campionatele Europene de box Under-22 de la Braila debuteaza astazi

Prima gala a Europenelor de box Under-22 va avea loc de la ora 14,00, dupa care vor urma trei ore de pauza, apoi va avea loc festivitatea de deschidere a competitiei.



Sub motto-ul ”Boxul se intoarce acasa”, organizatorii braileni au pregatit festivitatea de deschidere, programata de la ora 18,00, in stilul galelor profesioniste.

”Dupa foarte multi ani, Romania prezinta un lot complet de pugilisti la startul unei intreceri de nivel international, la toate cele 10 categorii de greutate. Sperantele delegatiei tarii noastre se leaga de Andrei Aradoaie (cat. 81 kg), campion european de tineret in 2014, Marian Pita (cat. 69 kg), detinator al titlului national Under-22, dar si al celui de seniori, castigator al Centurii de aur, si Robert Jitaru (cat. 56 kg), dublu medaliat cu bronz la Europenele de tineret. Ultimii doi sunt braileni, dar sunt legitimati la Steaua Bucuresti, in timp ce Aradoaie boxeaza la Dinamo”, se arata in comunicat.

La Braila va fi prezent cu aceasta ocazie presedintele Confederatiei Europene de Box, italianul Franco Falcinelli, si secretarul general EUBC, rusul Aleksandr Egorov.

Pentru a preveni incidentele pe timpul desfasurarii competitiei, aproximativ 80 de jandarmi braileni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta a spectatorilor.

Aceasta este a cincea competitie importanta, la sporturi olimpice, gazduita de Romania dupa Europeanul de handbal feminin din 2000, Campionatele Europene de judo din 2004, Campionatele Europene de haltere din 2009 si Campionatele Europene de box feminin din 2014, sustin organizatorii.

Campionatele Europene de box Under-22, competitie care se desfasoara la Braila si reuneste 196 de sportivi din 31 de tari, debuteaza marti, 14 martie, la Sala Polivalenta din municipiu, si se vor desfasura pana pe 21 martie, potrivit unui comunicat de presa remis de organizatori.