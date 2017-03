La Centrul National de Fotbal Buftea a avut loc luni, a doua selectie pentru formarea echipei nationale de fotbal a Romaniei U21, la care au participat 49 de fotbalisti din ligile inferioare.

Prima actiune de acest gen a avut loc pe 6 martie, cand au participat 26 de jucatori, cei mai multi din Liga a II-a.

Trupa pe care o va forma Daniel Isaila va pleca intr-un cantonament in Spania, in perioada 21-28 martie, unde va disputa amicale impotriva reprezentativelor similare ale Rusiei si Danemarcei.

„Trebuie sa formam cat mai repede o noua selectionata Under 21. Cautam solutii, vrem sa ne uitam peste tot, nu doar in Liga I si in strainatate. Am vazut si azi, si saptamana trecuta, jucatori talentati. Nu e exclus ca in cantonamentul din Spania sa iau si jucatori pe care i-am vazut la aceste actiune de scouting”, a declarat Daniel Isaila, potrivit frf.ro.

Jucatori convocati la selectie

Portari

Robert Geantă (Înainte Modelu)

Cătălin Suciu (AFC Unirea 1924 Alba Iulia)

Alexandru Gudea (Concordia Chiajna II)

Octavian Vâlceanu (Viitorul Domnești)

Cătălin Cabuz (Chindia Târgoviște)

Ionuț Poiană (FC Steaua II)

Fundasi

Claudiu Maftei (Metalurgistul Cugir)

Ionuț Fărîmă (Viitorul Domnești)

Daniel Dan (UTA Bătrâna Doamnă II)

Adrian Ciul (Olimpia Satu Mare)

Malik Pușcatu (Gaz Metan Mediaș II)

Marius Drăghici (CSM Lugoj)

Bogdan Manole (Înainte Modelu)

Paul Hreniuc (CSU Craiova II)

Narcis Marina (FC Aninoasa)

Denis Brânzan (CS Pandurii Tg. Jiu II)

Mircea Stupu (Național Sebiș)

Roberto Bratu (AFC Hermannstadt)

Mihai Șandru (SCM Pitești)

Ionuț Ban (Luceafărul Oradea)

Ciprian Perju (Academica Clinceni)

Marius Halmaghe (FC Voluntari II)

Mijlocasi

Ionuț Baniță (Viitorul Domnești)

Claudiu Tofan (FC Dinamo II)

Daniel Munchiu (Metalosport Galați)

Diego Alupoaie (AFC Hărman)

George Monea (FC Hermannstadt)

Gabriel Coţi (FC Zalău)

Mădălin Răileanu (AFC Astra II)

Adrian Gherasim (Unirea Slobozia)

Mihai Maxim (Unirea Jucu)

Iulian Cuc (Luceafărul Oradea)

Cosmin Mihai (Viitorul Domnești)

Bogdan Danciu (Dunărea Călărași)

Paul Pațurcă (Viitorul Domnești)

Roberto Grecu (SCM Pitești)

Alexandru Izmană (Știința Miroslava)

Cosmin Bîrnoi (ACS Poli Timișoara II)

Cristian Pădurariu (ACS Poli Timișoara II)

Ștefan Niculae (FC Metaloglobus)

Marc Khalil (Unirea Slobozia)

Alexandru Șahru (Cetate Deva)

Atacanti

Vlad Bărbulescu (Viitorul Domnești)

Lucian Neaţă (FC Dinamo II)

Denis Golda (Ripensia Timișoara)

Angelo Iuga (Național Sebiș)

Mihai Bilciurescu (FC Metaloglobus)

Marius Ene (FC Voluntari II)

Mihai Necuțescu (FC Dinamo II)