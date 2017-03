Vasile Miriuta a vorbit dupa infrangerea suferita in fata Stelei, cu scorul de 2-0, la Bucuresti, marturisind ca echipa adversa este favorita la titlu, iar CFR-ul nu se gandeste la titlu, ci la o clasare cat mai buna.

„Un joc foarte bun, cu doua echipe bune. Noi am avut doua ocazii, nu am marcat. Ei au avut doua ocazii, au marcat. Aici s-a facut diferenta. Ei sunt favoriti la titlu, dar pacat ca nu am marcat. Vom castiga cu Astra, acasa.

Echipa a jucat bine azi. Am facut o partida foarte buna. Dar contra Stelei e greu daca nu marchezi, am avut acele doua ocazii uriase. Au jucatori de mare valoare, e aceeasi echipa puternica, se va bate la campionat.

Noi nu vorbim de titlu. Am intrat in play-off pornind de la -6, asta a fost obiectivul nostru, dar ne dorim o clasare cat mai sus. Eu sper sa terminam in primele 4″, a declarat Vasile Miriuta, potrivit Digi Sport.