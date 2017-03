Simona Halep va disputa luni, partida impotriva sportivei Kristina Mladenovic (Franta), meci contand pentru calificarea in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Romanca inca are emotii in ceea ce priveste genunchiul accidentat, avand momente in care durerea reapare.

”Ma simt foarte bine, nu mai am dureri, dar vom vedea cum ma voi simti in ziua partidei, pentru ca, normal, dupa o zi se raceste genunchiul total. Dupa cateva ore de somn apare durerea, daca mai este inca afectiunea. Sper sa nu si sa pot juca in continuare la fel de bine.

O cunosc destul de bine, joaca bine in momentul asta. Ea a castigat un turneu, a facut o finala, eu am stat vreo patru-cinci saptamani, asa ca nu va fi usor. Insa, am incredere sa joc contra ei. Nu am nimic de pierdut, vreau doar sa fiu sanatoasa si sa incerc sa joc cat de bine pot. In opinia mea returnez foarte bine si trebuie sa am incredere”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.