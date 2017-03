Nationala de handbal feminin a Romaniei va juca doua amicale de pregatire cu puternica reprezentativa a Spaniei, pe data de 17 si 19 martie (ora 18:45, respectiv ora 16:00), la Sala Dinamo din Bucuresti.

„Continuam aceeasi politica. Daca vrem sa fim printre cei mai buni, trebuie sa jucam cu cei mai buni. Spania este o echipa foarte puternica si trebuie sa testam fetele din noua generatie in compania unor adversari de top. imi face o mare placere ca Martin Ambros se gandeste pe termen lung, la viitorul echipei nationale. Sper sa fie doua meciuri test utile si cu concluzii clare la finalul lor”, a precizat presedintele FRH Alexandru Dedu.

Pentru aceste doua partide, selectionerul Martin Ambros nu a apelat la cateva jucatoare de baza, care au evoluat constant in ultimul timp in echipa nationala, cum ar fi Cristina Neagu, Eliza Buceschi, Gabriella Szucs, Florina Chintoan sau Melinda Geiger, dar nici la Oana Manea sau Paula Ungureanu, ultimelor doua fiindu-le respectata decizia de a se retrage din prima reprezentativa. 5 din cele 22 jucatoare provin de la Corona Brasov, acelasi numar proveniind si de la Dunarea Braila.

Interesant este ca la doar 28 ani, extrema Nicoleta Dinca este veterana lotului. „Eu am aflat chiar cu surprindere ca sunt cea mai in varsta, dar ma bucur enorm ca am revenit la echipa nationala. Este un lucru deosebit pentru noi personal si pentru club ca suntem cinci fete de la Corona la lot. Cei din conducere isi doresc un proiect serios si, de ce nu, Corona ar putea calca pe urmele Oltchimului si sa devina nucleul echipei nationale”, a declarat extrema formatiei brasovene si a echipei nationale.

Vicecampioana mondiala universitara anul trecut, centrul Andreea Pricopi (23 ani) are sansa de a debuta ca titulara la prima reprezentativa. „Este o convocare surpriza mai ales ca am avut o perioada in care am fost accidentata. Am abia 23 ani, mai am multe de invatat, mai ales pe acest post de centru, dar sunt convinsa ca sunt suficient de matura sa imi castig locul in echipa nationala. Sunt doua meciuri grele cu Spania si sper sa facem o figura frumoasa. Fetele mi-au vorbit frumos de Martin Ambros, vine cu o noua mentalitate, lucreaza la psihicul jucatoarelor si te ajuta sa te motivezi singura”, a adaugat Andreea Pricopi.

Dupa retragerea Paulei Ungureanu, Aureliei Bradeanu si a Oanei Manea, portarul Denisa Dedu considera ca noua generatie trebuie sa demonstreze acum ca poate inlocui cu brio handbalistele consacrate. „O sa fie doua meciuri de pregatire foarte utile. Spania are un stil aparte, cu o defensiva solida si e bine sa jucam contra lor. La Europene si Mondiale intalnim mereu echipe cu stiluri de joc diferite de al nostru si trebuie sa ne pliem pe asta. Este o responsabilitate mai mare pe fetele tinere dupa retragerea celor cu experienta, dar nu trebuie sa punem presiune. Daca vom munci din greu, sunt sigura ca vom face fata la acest nivel”, a completat portarul Denisa Dedu.

Proaspat numit la carma Coronei Brasov, fostul mare international Dragos Dobrescu este multumit ca echipa sa da zece jucatoare la loturile nationale de senioare si tineret (in pregatire pentru calificarile la Europene) si spera ca proiectul Corona Brasov – handbal 100% romanesc sa devina principala pepiniera pentru echipele nationale in anii urmatori: „Chiar daca am putine fete in pregatire, sincer ma bucur pentru club ca are atatea jucatoare la loturile nationale, deoarece este o dovada ca Brasovul este o buna pepiniera si potential exista”.

Lotul Romaniei pentru dubla cu Spania:

Portari: Denisa Dedu (Corona), Yulia Dumanska (SCM Craiova), Elena Voicu (Dunarea Braila)

Extreme stanga: Ana Maria Iuganu (CSM Roman), Andreea Chiricuta (Danubius Galati), Nicoleta Dinca (Corona)

Interi stanga: Gabriela Perianu, Bianca Tiron (ambele Dunarea Braila), Cristina Zamfir (SCM Craiova), Bianca Bazaliu (CSM Bucuresti)

Centri: Madalina Zamfirescu (Dunarea Braila), Cristina Laslo (U Cluj), Andreea Pricopi (Corona)

Interi dreapta: Laura Popa (U Cluj), Alina Ilie (Unirea Slobozia), Ana Maria Dragut (HC Zalau)

Extreme dreapta: Aneta Udristoiu (Dunarea Braila), Laura Chiper (Corona), Marinela Neagu (Corona)

Pivoti: Cyntia Tomescu (CSM Roman), Crina Pintea (Thuringer), Florentina Craiu (HCM Rm. Valcea)