LPF a stabilit echipa ideala a sezonului regulat 2016-2017! Cine a fost ales cel mai bun antrenor

Revista LPF a stabilit echipa ideala a sezonului regulat 2016-2017. Din aceasta echipa fac parte si doi fotbalisti care nu mai evolueaza in Liga 1: Razvan Marin, transferat de la Viitorul la Standard Liege si de Azdren Llullaku, care a plecat de la Gaz Metan la Astana.



Echipa ideala: Nita – Benzar, Larie, Nedelcearu, Momcilovic – Hanca, Razvan Marin, Budescu, Llullaku -Chitu, Ivan

Antrenor: Gheorghe Hagi

PORTAR

Florin Nita (FC Steaua / 29 de ani / 19 jocuri, FOTO) – Este portarul cu cele mai bune cifre din sezonul regulat. Interventiile sale au fost de multe ori decisive, iar asta i-au adus aprecierile fanilor „ros-albastrii”. si-a trecut in cont si doua penalty-uri aparate.

FUNDASI

Romario Benzar (FC Viitorul / 24 de ani / 25 jocuri) – Capitanul dobrogenilor a fost si in sezonul regulat 2016-2017 cel mai bun fundas dreapta din Liga 1 Orange. Un gol, patru pase decisive si cinci prezente in echipa etapei.

Ionut Larie (CFR Cluj / 30 de ani / 26 jocuri) – Stalpul apararii „visiniilor” clujeni, una dintre cele mai bune defensive din sezonul regular. Foarte periculos la fazele fixe din careul advers. A marcat doua goluri si a pasat decisiv de doua ori.

Ionut Nedelcearu (Dinamo / 20 de ani / 24 jocuri) – in ciuda varstei fragede, a devenit titular incontestabil in centrul defensivei „alb-rosilor”. In sezonul regulat a marcat primele lui goluri in Liga I, trei la numar, si a prins de sase ori echipa etapei.

Marko Momcilovic (FC Steaua / 29 de ani / 22 jocuri) – Un exemplu de daruire in teren. Greu de depasit in defensiva, iar in atac urcarile sale s-au dovedit de multe ori a fi periculoase. Conform monitorizarilor firmelor de specialitate, este jucatorul cu cel mai bun index din Liga I.

MIJLOCASI

Sergiu Hanca (Dinamo / 24 de ani / 24 jocuri) – Se afla la cel mai bun sezon din cariera, cu patru goluri si opt pase decisive, si conduce in topul pasatorilor decisivi. Un rol important in prestatiile foarte bune l-a avut Ioan Andone, cel care l-a mutat pe un post mai ofensiv.

Razvan Marin (ex-Viitorul / 20 de ani / 20 jocuri) – A avut evolutii fantastice in meciurile din 2016, gratie carora a debutat la nationala si a prins un transfer la Standard Liege, un nume important in fotbalul belgian. Produs 100% al Academiei Gheorghe Hagi.

Constantin Budescu (Astra / 28 de ani / 19 jocuri) – Un jucator fantastic, ale carui evolutii din partea a doua a sezonului au contribuit decisiv la revenirea Astrei in plutonul fruntas si calificarea echipei in play-off. Cel mai bun decar prezent pe teren in ultimele editii de campionat.

Azdren Llullaku (ex-Gaz Metan / 29 de ani / 20 jocuri) – A marcat 16 goluri si s-a instalat in fruntea clasamentului golgheterilor. Evolutiile acestuia in tricoul Gazului intra in categoria celor mai placute surprize inregistrate in sezonul regulat 2016-2017.

ATACANTI

Aurelian Chitu (FC Viitorul / 25 de ani / 26 jocuri) – Cel mai bun jucator al dobrogenilor din compartimentul ofensiv. A marcat de 10 ori, a scos doua penalty-uri si le-a oferit colegilor trei pase decisive. Un pericol real pentru orice aparare adversa.

Andrei Ivan (CS U Craiova / 20 de ani / 24 jocuri) – Ajuns capitan la doar 20 de ani, pustiul minune al Craiovei a prins de sase ori echipa etapei, ceea ce-l pozitioneaza printre cei mai buni jucatori din editia curenta. Pe langa cele sase goluri marcate, a mai scos patru penalty-uri, lider la acest capitol.

ANTRENOR

Gheorghe Hagi (FC Viitorul / 52 ani) – Dupa patru sezoane in care a urcat treptele clasamentului, cea de-a cincea editie cu Viitorul in Liga I gaseste echipa dobrogeana in fruntea ierarhiei, iar asta i se datoreaza lui Gheorghe Hagi, cel care a construit din temelii aceasta formatie capabila sa lupte pentru titlu.