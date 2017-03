FC Viitorul o va gazdui pe Dinamo luni, in ultimul meci al primei etape din play-off-ul Ligii I. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro, incepand cu ora 20:30.

In sezonul regulat, cele doua formatii au remizat in tur, cu scorul de 1-1, iar in retur Viitorul a obtinut victoria, cu scorul de 2-1.

Echipe lui Gheorghe Hagi a incheiat sezonul pe primul loc in clasamentul Ligii I, in timp ce Dinamo a reusit sa fie ultima echipa calificata in play-off, terminand pe locul 6.