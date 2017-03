Laurentiu Reghecampf a vorbit dupa victoria in fata CFR-ului, de pe teren propriu, marturisind ca este bucuros ca jucatorii sai au evoluat asa cum si-a dorit. In ceea ce priveste reusita incredibila a lui Ovidiu Popescu, tehnicianul a fost retinut in a-l lauda pe jucator, spunand doar ca spera sa o tina tot asa.

„Ma bucur foarte mult pentru revenirea lui Tase (Florin Tanase – n.r.), pentru faptul ca Ovidiu Popescu continua forma buna, dar foarte buni au fost azi jucatorii din aparare. Plus, efortul mare facut de Denis Alibec. Ma bucur ca au inteles ce le cer si ne vom bucura pana marti de aceasta victorie. Apoi incepem pregatirea pentru Viitorul.

Balasa cu Tamas au jucat foarte bine, simplu, nu s-au complicat. Ambii jucatori de banda, Enache si Marko (Momcilovic – n.r.) au facut un meci foarte bun. Asta ne trebuie la Steaua de acum incolo. si Moke e foarte important pentru noi. Vom vedea de la meci la meci ce formula vom folosi.

Ma bucura ca am avut multi oameni langa noi. Publicul a fost incredibil, ne-a incurajat din primul pana in ultimul minut. Ma bucura acest lucru, avem nevoie de sprijinul lor.

Am foarte multe lucruri care imi trec prin cap in acest moment. As vrea sa scot in evidenta lucrurile pozitive. V-am spus ca in play-off vom juca mai bine. Din pacate, am ratat cateva ocazii mari. Mai lipsesc cateva lucruri pe care le vom indrepta saptamana viitoare. Foarte importante sunt cele 3 puncte si atitudinea buna a jucatorilor.

Pentru mine, toti jucatorii sunt importanti. Ovidiu trebuie sa continue asa. E un jucator tanar si s-a mai intamplat ca dupa un meci bun sa urmeze o curba, dar sper ca acum sa nu fie cazul”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Digi Sport.