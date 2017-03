Eddy-Harlem Gnohere a deschis scorul in partida dintre Steaua si CFR, din prima etapa a play-off-ului, dar a marturisit ca victoria este mai importanta decat golul sau, avand in vedere faptul ca meciul cu CFR, spune el, a fost unul dificil.

”A fost important ca am venit la Steaua. Am venit aici pentru ca antrenorul Reghecampf mi-a spus ca voi marca, ca voi juca! Mereu a vorbit cu mine, iar acum a fost bine ca am marcat.”

Dupa ce a inscris, Gnohere s-a bucurat precum Paulo Dybala, atacatul formatiei Juventus Torino, care atunci cand marcheaza isi pune mana pe fata, in ideea de a ilustra o mustata.

„Imi place Dybala, nu stiu cine e fan Dybala din echipa, dar i-am dedicat reusita sotiei. Pana la urma, importanta a fost victoria, conteaza mai putin daca marchez eu sau Alibec.

A fost un meci dificil, dar cele mai importante sunt cele trei puncte. E foarte important ca am castigat cu CFR si suntem pe o pozitie buna. Legat de campionat, nu stiu, mai sunt multe meciuri, dupa cinci jocuri vom vedea”, a declarat Gnohere, potrivit Digi Sport.