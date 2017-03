Marti, 14 martie, ora 15:00, in Sla Polivalenta din Braila, se va auzi primul gong in prima gala a Campionatului European de box U22, gazduita in premiera de orasul de pe malul stang al Dunarii. Conform presedintelui FR Box, Vasile Catea, 195 de sportivi vor lua startul in competitia, care se va incheia peste fix o saptamana.



„La ora asta, avem 195 de sportivi inscrisi din 33 de tari. Suntem in grafic asa cum trebuie sa fim. Maine avem cantarul si apoi tragerea la sorti. La ora 15:00 va fi prima gala, la 18 va fi deschiderea oficiala, iar la ora 19:00, a doua gala preliminara. Putem sa-l numim CE de seniori, pentru ca sportivii vor boxa fara casca.

Fiecare sportiv s-a pregatiti pe cont propriu, ajutat de club, pentru ca stiti problema federatiei cu MTS. Asteptam decizia instantei, pe care o vom lua de buna.

Adminstratia publica din Braila impreuna cu Asociatia oamenilor de afaceri ne-au ajutat sa organizam acest important eveniment. Semifinalele si finalele, 21-22 martie, vor putea fi vazute la TVR„, a declarat presedintele FR Box, Vasile Catea, in cadrul emisunii „Trafic sport”.

Pretul unui abonament in perioada 14-20 martie, care cuprinde inclusiv semifinelele, este de 40 lei, iar un bilet pentru gala finala se poate procura la pretul de 25 lei.