Radu Voina a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia formatiei feminine de handbal CSM Bucuresti, marturisind ca singura problema este ca echipa antrenata de Relu Rosca nu arata ca un colectiv unit.

„Ii tinem pumnii CSM-ului sa ajunga din nou in Final Four, depinde doar de ea.

Chiar daca CSM-ul a castigat, nu a aratat ca o echipa, si chiar in ultima campanie nu a aratat ca o echipa. Sunt fete care au valoare individuala si scot un meci modest in fata unor echipe modeste.

Sa speram ca CSM va reusi sa se transforme si sa joace ca o echipa, pentru ca jucand individual poate sa mearga un meci, dar dupa va scartai. Indiferent ce valoare au jucatoarele tale, valoarea echipei se vede din jocul colectiv. Jucatoarele de super valoare ies in evidenta in urma unui joc colectiv bun, acesta da forta si valoare unei echipe.”

Fostul selectioner a vorbit si despre relatia antrenorului Relu Rosca cu jucatoarele sale, marturisind ca desi, este un antrenor foarte bun, acesta nu stie sa se impuna si este mult prea precaut in decizii: „Il cunosc foarte bine pe Rosca si este foarte dificil sa te impui in fata unor vedete, fiecare cu caracter puternic, si de cele mai multe ori nu pozitiv. Cand jucatoarele te simt un pic ezitant, ai terminat-o. Un antrenor trebuie sa se impuna prin ceea ce cere. Relu incearca sa se impuna, e un antrenor foarte bun, singurele probleme pe care le are este ca este mult prea precaut si gandeste mult inainte, uita momentul pe care il traieste. El a facut niste lucruri foarte bune pe unde a trecut. Probabil ca asculta prea mult ce se discuta in jur si il preseaza.”

In ceea ce priveste meciurile urmatoare, Radu Voina este de parere ca orice este posibil si ca rezultatele depind doar de fete, insa este convins ca acestea isi vor face meseria cat pot de bine.

Meciurile nu seamana intre ele. Totul e posibil. Sunt jucatoare profesioniste si isi vor face cu prisosinta datoria. Depinde de ziua respectiva, de momentul pe care il traverseaza. Oricine poate bate pe oricine, nu exista echipa invincibila. Nesansa este ca al doilea meci este la unguroaice acasa, dar trebuie iesind din acel meci sa spuna ca si-au facut datoria.”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.