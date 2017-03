Emil Sandoi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din play-off, marturisind ca egalul dintre Craiova si Astra este un rezultat pun pentru echipa lui Multescu.

„Acest punct aduce pentru Craiova un inceput cu dreptul. Era foarte important ca echipa sa nu piarda, fiind si un meci in deplasare. Astra venea dupa o serie de opt succese consecutive si eu cred ca a demonstrat o forma buna si cred ca rezultatul este unul bun, avand in vedere si conditiile in care s-au disputat acest meci. Craiovei i-au lipsit cativa jucatori.

Steaua – CFR a fost peste nivelul jocului dintre Astra si Craiova, un joc mai deschis, cu ritm de joc. Craiova nu s-a deschis, nu a riscat si pana la urma si-a atins obiectivul.

Pe Craiova, cred ca o dezavantajeaza cel mai putin jocurile din deplasare, pentru ca nu are un teren propriu. Din punctul asta de vedere nu consider ca este dezavantajata. Cred ca noul stadion va fi chiar mai frumos decat Arena Nationala, chiar se munceste acolo, se vad progrese de la o saptamana la alta. Craiova chiar avea nevoie de o arena frumoasa, este si o echipa frumoasa in momentul de fata la Craiova.

Diferenta a fost facuta de cateva momente cheie in meciul dintre Steaua si CFR. Steaua a sperat pana la final, a avut si ocazii.”

Fostul selectioner al nationalei de tineret este de parere ca nu exista o favorita in acest play-off, echipele avand sanse egale. Totusi, Emil Sandoi a marturisit ca dupa Craiova, echipa sa preferata este Viitorul.

Eu cred ca toate meciurile din acest play-off vor fi deschise oricarui rezultat si nu cred ca o echipa are mai multe sanse decat adversara pe care o intalneste. Am o slabiciune pentru Viitorul. Dupa Craiova, Viitorul este echipa mea preferata din play-off.”, a declarat Emil Sandoi, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.