Emerich Ienei a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, si a analizat situatia din play-off, marturisind ca a fost o bucurie pentru el sa vada o schimbare in bine in jocul Stelei din meciul contra formatiei CFR Cluj.

„A fost un joc destul de echilibrat si Steaua a avut sansa ca a facut acest rezultat. A fost un meci intre doua echipe apropiate ca valoare si cred ca toti cei care au vazut jocul sunt de acord.

M-am bucurat ca Steaua a avut un joc mai bun decat celelalte.

Este o victorie foarte importanta pentru Steaua, pentru ca daca pierdeau se indepartau de castigarea campionatului. Orice pierdere este o chestie psihica pe care antrenorul si cei din jurul echipei, foarte freu pot sa o imbunatateasca.

Pe parcursul jocului, jucatorii nu intotdeauna sunt intr-o forma buna, iar Balasa a venit si mai tarziu la echipa si nu a avut timp sa fie in forma dorita. Patronul este destul de pretentios, mai ales ca spune ca a platit pentru jucatori destul de mult, dar in teren nu intra banii patronului, ci jucatorul.

Mai apare cate un joc cand nu poti sa marchez sau cand adversarul este destul de puternic sa te opreasca. Mie Craiova mi-a placut foarte mult. Este o echipa tanara, ofestiva, cu cativa jucatori de mare valoare.

Nu stiu daca Viitorul este favorita, pentru ca Dinamo, in ultimul timp, a avut o prestatie buna. Are cativa jucatori de valoare si cu experienta, dar eu cred in tineretea si placerea de a juca a jucatorilor lui Gica. Eu cred ca acesti tineri jucatori au fost crescuti si de cei patru jucatori cu experienta adusi de Hagi, si iata acum Viitorul este o echipa redutabila.”, a declarat Emerich Ienei, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.