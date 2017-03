Echipa romanilor Chipciu si Stanciu a urcat pe primul loc in clasamentul belgian!

Anderlecht a disputat duminica, partida impotriva formatiei Waasland-Beveren, contant pentru etapa cu numaurl 30 a primei ligi belgiene.

Alex Chipciu a fost rezerva in aceasta partida si antrenorul nu a apelat la serviciile lui pe parcursul meciului, in timp ce Nicolae Stanciu a fost integralist si a oferit si a ajutat la deschiderea scorului, in minutul 3, prin pasa decisiva oferita catre Bruno.

In minutul 36, Teodorczyk a introdus si el mingea in poarta si a majorat diferenta, iar dupa 7 minute, Mbodji a inscris si a stabilit scorul partidei, 3-0 pentru Anderlecht.

Astfel, Anderlecht a obtinut cele trei puncte si a urcat pe prima pozitie in clasamentul primei ligi belgiene, avand 61 de puncte, castigate in 30 de partide disputate. Pe locul al doilea a cazut Club Brugge, formatia lui Dorin Rotariu, care are 59 de puncte, obtinute in tot atatea meciuri jucate.