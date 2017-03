CSU Craiova a realizat doua transferuri de ultima ora, doi jucatori straini cunoscuti in Romania semnand cu formatia din Banie.



Potrivit celor de la DigiSport, oltenii i-au semnat recent pe Filip Jazvic si pe Filip Mrzljak, ambii sosind la echipa din postura de jucatori liberi de contract.

Primul are 26 de ani si a mai evoluat in decursul carierei la CFR Cluj si ASA Targu Mures, in timp ce cel de-al doilea este cu 3 ani mai tanar si a mai fost legitimat la Pandurii Targu Jiu.

Ambii fotbalisti au semnat contracte pana la finalul acestui campionat, cu optiunea de prelungire pe trei sezoane.