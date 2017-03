Conducerea formatiei ilfovene FC Voluntari a hotarat ca antrenorul principal al echipei secunde sa fie Daniel Pancu.

Dupa ce Florin Marin a fost demis de la FC Voluntari, antrenorul formatiei secunde Dinu Todoran l-a inlocuit, iar postul sau de la echipa secunda a ramas descoperit.

Din acest motiv, s-a decis ca tehnicianul satelitului ilfovean sa fie Daniel Pancu, fostul jucator al primei echipe a Voluntariului.

Fostul rapidist preia echipa de pe pozitia a doua in clasamentul seriei a III-a din Liga a III-a, avand 27 de puncte. Distanta dintre echipa ilfoveana si cea de pe primul loc, SCM Pitesti, este una foarte mare, formatia lui Nicolae Dica avand 42 de puncte.

„Noi cei care am facut parte din lotul lui Florin Marin am ramas pe loc. Una era sa fiu sub comanda lui Florin Marin, alta e cu Dinu Todoran, chiar nu puteam. Ideile noastre sunt putin diferite, fara niciun fel de suparare.

Mi s-a propus sa preiau echipa a doua a clubului, lucru cu care in principiu sunt de acord.

Edi este deja e un nume, a calificat-o pe Pandurii in cupele europene, a fost si la TSKA Sofia, si pe la Steaua secund. Daca ar fi acceptat sa vina la Voluntari si m-ar fi acceptat in staff-ul lui as fi dat curs ofertei.”, a declarat Daniel Pancu, potrivit Digi Sport.