Ce decizie a luat UEFA in urma arbitrajului controversat de la FC Barcelona – PSG

UEFA a hotarat sa nu-l pedepseasca pe arbitrul turc Deniz Aytekin, „centralul” meciului FC Barcelona – PSG, scor 6-1! Francezii au acuzat in termeni duri arbitrajul, insa UEFA considera ca nu este necesara pedepsirea lui Ayetkin, conform Championat.



Vestea vine in conditiile in care in Franta s-a facut chiar o petitie pentru rejucarea partidei, ceea ce nu se va intampla.

Francezii au acuzat ca nu au primit un penalti, in timp ce catalanii ar fi beneficiat de doua lovituri de pedeapsa acordate cu usurinta.

FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa ce a invins PSG cu 6-1 in returul de pe Camp Nou. In prima mansa, PSG a castigat cu 4-0 si pornea ca favorita in retur.