Rusoaica Maria Sharapova va reveni in curand in circuitul mondial WTA, dupa 15 luni de absenta in urma suspendarii pe care a primit-o pentru consumul de meldonium. Din pacate pentru „MaSha”, mai multi sportivi au inceput sa critice aceasta revenire, dupa ce rusoaica a primit foarte multe wild-carduri pentru participarea la cateva turnee importante.



Revenirea Maria Sharapova este asteptata in turneul de la Stuttgart, acolo unde a primit un prim wild-card din partea organizatorilor.

Dupa ce Jo-Wilfred Tsonga, Nick Kyrgios, Garbine Muguruza sau Andy Murray s-au aratat deranjati de atitudinea organizatorilor, acum a venit randul Carolinei Wozniacki, fosta lidera mondiala WTA sa critice deciziile acestora: „Regulile sunt incurcate. Sunt in favoarea celor care fac ce vor. Cred ca oricine merita o a doua sansa, dar in acelasi timp cred ca daca un jucator este supendat pentru dopaj, trebuie sa o ia de jos si sa se lupte pentru a ajunge in top. Cred ca este indoielnic ca un jucator care este suspendat, indiferent de cine e, sa joace la un turneu. Este o lipsa de respect fata de restul jucatoarelor si fata de WTA„, declara Wozniacki, conform agentiei de presa britanice BBC.

Turneul WTA din Germania incepe pe 24 aprilie, iar suspendarea Sharapovei se incheie pe 26.