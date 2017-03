Vezi super golul reusit de Ov. Popescu, in prima etapa a play-off-ului Ligii 1! VIDEO

Transferat de la ACS Poli in aceasta iarna, Ovidiu Popescu a marcat un gol exceptional pentru FCSB, in prelungirile meciului cu CFR Cluj, in prima etapa din play-off-ul Ligii 1. VIDEO



Era 1-0 si meciul intrase in prelungiri cand mijlocasul a trasnformat magistral o lovitura libera din lateral, de la peste 22 de metri! Acesta este primul gol in campionat pentru resiteanul de 23 de ani, in tricoul vicecampioanei.

In acest sezon, Popescu a mai marcat de doua ori, o data in Cupa Ligii, cu FC Botosani si o data in Cupa Romaniei, cu Foresta Suceava.