Un fotbalist cu state vechi la CFR Cluj a fost surprins cand si-a trimis iubita sa joace la pariuri, cu o zi inaintea partidei cu FCSB! FOTO

Site-ul numaiu.ro, care apartine rivalei celor de la CFR Cluj, Universitatea Cluj (azi in liga a patra), a postat o serie de imagini surprinse sambata dimineata in cladirea Sigma, din Cluj-Napoca.



In imagini apare un baiat in tricou alb, care ar fi fotbalist la CFR 1907, echipa care, duminica seara, intalneste pe FCSB, in prima etapa din play-off-ul Ligii 1. Se pare ca acesta este portughezul Camora, pe numele sau real Mário Jorge Malino Paulino.

Fundasul de 30 de ani este surprins cand scoate bani de la bancomat si ii da prietenei. Aceasta il rasplateste cu un sarut si intra direct intr-o agentie de pariuri, ”unde, se pare ca a plasat un bilet”, dupa cum su sustin martorii numaiu.ro.

Regulamentul disciplinar interzice fotbalistilor sa parieze pe competitia in care evolueaza, dar si pe meciuri din sportul pe care il practica, indiferent cine organizeaza evenimentul, FRF, LPF, UEFA ori FIFA.

In 2015, in martie, acelasi site a postat imagini cu un jucator de la ”U” Cluj intr-o casa de pariuri. Se intampla dupa partida de campionat U Cluj – FC Botosani (scor 0-0). Olandezul de origine surinamezs Sergio Zijler nu a ramas nepedepsit si a fost dat afara de Vlad Munteanu, presedintele clubului la acea data.