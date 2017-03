La patru zile dupa victoria cu 6-1 in fata PSG-ului, in mansa retur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, FC Barcelona a pierdut in deplasarea de la La Coruna, echipa lui Florin Andone! Deportivo a invins cu 2-1, aceasta fiind a treia infrangere pentru catalani in campionat. Atacantul roman nu a jucat, fiind suspendat. VIDEO.

Cu 5 minute înainte de pauza, Joselu a deschis scorul pentru Deportivo, iar Luis Suarez a egalat imediat dupa reluare. Bergantinos a marcat golul victoriei în minutul 74, la a treia sa reusita in poarta catalanilor.

In urma acestui rezultat, Barcelona poate fi depasita de Real Madrid, in fruntea clasamentului, madrilenii avand doua meciuri mai putin si se afla la doar un punct in spate.

De cealalta parte, echipa lui Florin Andone a urcat trei pozitii, pana pe locul 15, cu un avans de 8 puncte fata de Granada, prima echipa aflata pe loc retrogradabil.

Echipele care au evoluat:

Deportivo la Coruna: Lux – Juanfran, Albentosa, Arribas, Navarro – Bergantinos, Borges – Gama, Gil, Fajr – Joselu

Rezerve: Tyton – Colak, John, Kakuta, Laure, Luisinho, Moreno

*Florin Andone este suspendat pentru cumul de cartonase galbene

Barcelona: Ter Stegen – S. Roberto, Pique, Mascherano, Alba – Gomes, Busquets, D. Suarez – Messi, L. Suarez, Turan

Rezerve: Cillessen – Alena, Digne, Iniesta, Paco, Rakitici, Umtiti