Nemultumit de arbitrajul lui Ovidiu Hategan in prima parte a meciuui din play-off-ul Ligii 1, cel CS U Craiova, 0-0, antrenorul Astrei, Marius Sumudica, a intrat 3-4 metri in teren si i-a reprosat „centralului” o decizie decizie luata. Hategan a dat dovada de foarte mare intelegere si nu l-a trimis in tribuna pe tehnician, desi aceasta era masura care se impunea.



Cu toate astea, la finalul partidei, Sumudica a vorbit nu tocmai in termeni laudativi depre „central”.

„Trebuia sa castigam, m-a deranjat rezultatul. A fost un meci acasa, un meci din care trebuia sa luam trei puncte, daca vrem sa ne batem acolo sus.

Nici arbitrajului n-am ce sa-i reprosez. E cel mai bun arbitru din Liga I. Domnul Hategan e regele arbitrilor, ce sa-i spun eu lui Hategan? Poti sa-i spui ceva? El e arbitru prin Liga Campionilor, prin Europa League, noi suntem mici, n-avem ce sa-i reprosam domnului Hategan” , a declarat Marius Sumudica pentru Dolce Sport.

Dupa o serie de opt victorii consecutive in Liga 1, Astra Giurgiu a terminat la egalitate cu CS Universitatea Craiova, scor 0-0, sambata seara, pe teren propriu, in primul meci din play-off.