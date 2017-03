Scor rar intalnit in Serie A: Inter a invins cu 7-1 o echipa care avea sapte partide consecutive fara esec! VIDEO

Inter a castigat cu 7-1 partida jucata pe teren propriu cu Atalanta, in etapa a 28-a din Serie A. Trupa din Bergamo avea o serie de sapte partide consecutive fara esec, in care primise numai doua goluri! Totodata, este pentru prima data in istoria clubului cand Atalanta incaseaza cinci goluri in prima repriza.



In acest meci, Mauro Icardi a reusit cel mai rapid hat-trick pentru Inter din ultimii 70 de ani, punctand de trei ori in 26 de minute! Banega a izbutit la randul sau un hat-trick in aceasta partida, ultimul gol fiind marcat de Gagliardini. Atalanta a marcat golul de onoare in minutul 42, prin Freuler.

Inter nu mai marcase de sapte ori intr-un meci de campionat din septembrie 2014, cand reusea sa se impuna cu 7-0 in fata lui Sassuolo.

Este al doilea 7-1 din acest sezon al campionatului italian, dupa ce Napoli a castigat cu acelasi la Bologna.

