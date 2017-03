Noua structura a cupelor europene pentru perioada 2018-2021

Comitetul Executiv al UEFA a aprobat, in cadrul sedintei sale din 9 decembrie 2016, noua structura a cupelor europene pentru ciclul competitional 2018-2021, diferit urmand a fi sistemul coeficientilor si cel al repartizarii veniturilor, informeaza frf.ro.



In Liga Campionilor, diferenta cea mai importanta este data de modul de calificare al echipelor in faza grupelor, care se va disputa dupa acelasi format, cu 32 de participante la start.

Se vor califica direct 26 de echipe, dupa cum urmeaza:

– Detinatoarea Ligii Campionilor si cea a UEFA Europa League (evident, castigatoarele acestor competitii la finele sezonului competitional 2017-2018) – doua echipe

– Cate patru formatii din asociatiile nationale aflate pe locurile 1-4 in clasamentul coeficientilor UEFA – in total, 16 echipe

– Cate doua echipe reprezentand asociatiile nationale de pe pozitiile 5 si 6 ale ierarhiei mentionate la punctul precedent – 4 echipe

– Cate o echipa din asociatiile nationale de pe locurile 7, 8, 9 si 10 ale clasamentului coeficientilor – 4 echipe

Celelalte sase echipe vor veni din calificari, astfel:

– 4 grupari din asa-numitul “champions path”, adica traseul campioanelor asociatiilor nationale clasate pe locurile 11-55 in clasamentul coeficientilor. Va exista un total de patru tururi de calificare (Q1, Q2, Q3 si play-off), precedate de un tur preliminar. Evident, asa cum este cazul si in prezent, accesul in aceste diferite faze ale competitiei se va face gradat, in functie de pozitia din clasamentul coeficientilor. Echipele eliminate in turul preliminar, Q1, Q2 si Q3 vor capata o noua sansa, fiind redirectionate catre “champions path” al calificarilor UEFA Europa League.

– Doua echipe din “league path”, traseu care cuprinde echipele de pe locul 3 din asociatiile nationale clasate pe pozitiile 5 si 6 si vicecampioanele tarilor de pe locurile 7-15.

In cazul in care detinatoarea Ligii Campionilor se califica pentru viitoarea editie a aceleiasi competitii si datorita pozitiei din campionat, locul vacant va fi ocupat de campioana tarii de pe locul 11.

In cazul in care detinatoarea UEL se califica pentru UCL gratie locului ocupat in campionat, pozitia vacanta va fi ocupata de ocupanta locului 3 al campionatului clasat pe 5 in ierarhia coeficientilor UEFA.

Astfel, o tara poate alinia maximum cinci echipe in faza grupelor, daca detinatoarele Ligii Campionilor sau UEL nu ajung in grupele celei mai imporante competitii europene intercluburi prin intermediul campionatului intern.

UEFA Europa League

In UEFA Europa League, se schimba modul de accedere in faza grupelor.

Se vor califica direct 17 echipe, astfel:

– Castigatoarele Cupelor nationale si ocupantele locurilor 5 ale asociatiilor nationale de pe locurile 1-4 ale ierarhiei coeficientilor UEFA – 8 echipe

– Castigatoarele Cupelor nationale ale tarilor de pe locurile 5-12 ale clasamentului coeficientilor – 8 echipe

– Ocupanta pozitiei a 4-a a clasamentului tarii de pe locul 5 al ierarhiei coeficientilor – o echipa

31 de echipe vor veni din calificari, dupa cum urmeaza:

– 6 grupari eliminate din Q3 si play-off-ul UCL league path

– 4 echipe eliminate din play-off-ul UCL champions path

– 8 echipe din nou creata UEL champions path, evocata la descrierea calificarilor UCL

– 13 echipe din cele patru tururi de calificare + play-off-ul UEL, acestea incluzand echipe din toate cele 55 de asociatii afiliate la UEFA

Lista de acces va fi decisa in functie de situatia clasamentului coeficientilor UEFA pe cinci ani, in calcul fiind luate sezoanele incepand cu 2012-2013 si pana la cel actual inclusiv.

In acest moment, cand mai sunt de disputat meciuri din editia 2016-2017 a celor doua cupe europene, Romania se afla pe locul 17, dar mai poate fi depasita de Danemarca (locul 18).

In aceste conditii, daca ne vom pastra pozitia a 17-a, anul viitor, campioana editiei 2017-2018 va intra in Q2 al UCL (champions path), daca vom ajunge pe 18, campioana va incepe competitia in Q1.

Aceeasi situatie si in UEL. Locul 17 ar insemna castigatoarea Cupei in Q3, vicecampioana in Q2 si ocupanta locului 3 in Q1. Locul 18 ar trimite castigatoarea Cupei in Q2, vicecampioana si locul 3 in Q1.