LIVETEXT / Steaua – CFR Cluj, de la ora 20:30. Ardelenii sunt neinvinsi de la jumatatea lunii decembrie!

FCSB intalneste in prima etapa a play-off-ului Ligii I pe CFR Cluj, duminica, de la ora 20:30, pe Arena Nationala.

Vicecampioana nu a mai reusit sa invinga formatia din Gruia din martie 2015, desi cele doua echipe s-au mai intalnit de atunci in patru randuri. Doar doua egaluri au mai reusit „ros-albastri”, clujenii fiind cei care s-au impus in alte doua randuri.

FCSB a adunat doar o singura victorie in 2017, la Turnu Severin, contra celor de la CSU Craiova. In rest, echipa lui Reghecampf a remizat de patru ori in Liga I si a suferit o noua umilinta din partea lui Dinamo in returul Cupei Ligii.