Claudiu Keseru a marcat din nou in Bulgaria. Atacantul roman a bifat un hat-trick in victoria echipei Ludogorets cu 5-0 in fata celor de la Lokomotiv Gorna! VIDEO



Primul gol al oradeanului a venit din din centrarea lui Cosmin Moti! Cu aceste trei goluri, Keseru a ajuns la borna 18 in campionat, dupa 24 de etape.

In clasament, Ludogorets este lidere detasat, 63 de puncte, cu 15 peste Levski Sofia.