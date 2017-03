Floyd Mayweather anuntat ca va boxa cu irlandezul Conor McGregor! VIDEO cu anuntul!

Boxerul american si-a anuntat in mod oficial revenirea in activitate, numai pentru un meci cu irlandezul Conor McGregor, pe care il indeamna sa semneze cat mai repede actele cu circuitul UFC, pentru a putea organiza in luna iunie meciul asteptat de o lume intreaga.



”Cand m-am luptat cu Arturo Gatti, m-am dus in fieful lui, iar el era de prima categorie, iar eu eram de categorie B. L-am invins si nu am plans, nici nu m-am plans. Oscar De La Hoya, el era favorit, eu eram outsider. Nu am plans si nu m-am plans. L-am invins si am devenit de prima categorie. Acum, Conor McGregor. Revin oficial in activitate, doar pentru a ma lupta cu Conor McGregor. Nu vreau sa mai aud scuze despre bani.

Semneaza actele cu UFC, pentru a te putea lupta cu mine in iunie, pur si simplu. Hai sa ne luptam in iunie. Tu esti outsider, eu sunt favorit. M-am saturat de atat plans pentru bani si fum in ochii tuturor. Daca vrei sa lupti, semneaza actele si hai sa o facem!”, a declarat Floyd Mayweather.

Retras din ring in septembrie 2015, Mayweather (40 de ani) a castigat toate cele 49 de meciuri disputate pe parcursul carierei sale profesioniste, adunand totodata o avere impresionanta, estimata la 800 milioane dolari.

McGregor, in varsta de 28 ani, are in palmares 21 de victorii si 3 infrangeri, fiind marea vedeta a circuitului UFC. Ca si Mayweather, irlandezul si-a facut un nume prin stilul sau de lupta, aroganta si declaratiile sale zgomotoase.