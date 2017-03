Mircea Radulescu a vorbit despre remiza incheiata intre FC Voluntari si Pandurii, duminica, in prima etapa a play-out-ului Ligii 1. Seful Centrului de copii si juniori a echipei ilfovene a spus, in exclusivitate pentru Sport Total FM, ca nu l-a deranjat rezultatul, ci jocul elevilor pregatiti de Dinu Todoran, dupa ce Florin Marin a fost indepartat de la echipa in aceasta saptamana.



„Ne-am pus mari sperante in meciul acesta, avand in vedere adversarul si nevoia noastra de puncte. Asta era un joc pe care sa-l castigam cu 3 sau 4 la 0! Obiectivul nostru este primul sau al doilea loc in acest mini campionat.

Adversarul ne-a surprins, un joc agresit, au jucat la rezultat cu orice pret, dar si pe fondul unui joc modest al nostru.

Noi inca acuzam lipsa unui atacant central, Curelea nu se ridica la asteptarile tehnicienilor.

Se pare ca echipa acuza socul despartirii de Florin Marin. Eu chiar am facut pariu ca in acest meci, ca jucatorii nostri vor marca repede gol, dar nu mi-a iesit. Ma asteptam sa arate ca isi pot depasi conditia, dar nu asta m-a deranjat pana la urma, cu jocul.” , a declarat Mircea Radulescu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

Fostul selectioner a vorbit si despre situatia bancii tehnicie a echipei si a confirmat discutiile pe care conducerea clubului le-a avut cu Edi Iordanescu.

„Din ce stiu, Todoran este interimar, iar conducerea se afla in cautari pentru a aduce un tehnician cu experienta. Cred ca Edi Iordanescu, un antrenor intelectual, care are o filozofie proprie, cred ca s-ar putea descurca. Din pacate, ezita sa dea un raspuns. Eu il inteleg, dar cred ca daca era Steaua in locul nostru nu se mai gandea atat…”, a mai spus Mircea Radulescu.

FC Voluntari si Pandurii Targu Jiu au terminat la egalitate, scor 1-1, in prima partida a zilei de duminica din Liga 1, in prima runda din cadrul play-out-ului sezonului competitional 2016/2017. Golurile au fost marcate de Deac (’26) pentru gazde, respectiv Surugiu (’36) pentru gorjeni.