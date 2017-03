Secundul lui Mircea Rednic la Mouscron, Mihai Teja, a vorbit in exclusivitate pentru Sport Total FM, despre cea mai importanta victorie a echipei, 2-0 la Kortrijk, rezultat care a salvat trupa din regiunea Valonia de la retrgradare!



„A fost o zi foarte incarcata, o mare presiune, pentru ca aceasta victorie trebuia obtinuta cu orice pret. Noi am sperat inca de cand am venit ca vom reusi, dar chiar sa ne realizam obiectivul in ultima etapa nu ne gandeam. Suporterii ne-au oprit pe drum sa ne felicite, iar acasa ne-au asteptat 4000 de oameni. Pentru acest oras, aceasta salvare de la retrogradare este foarte importanta, la fel si pentru mine si Mircea Rednic.

Noi stiam ca echipa din Genk nu va ceda la Westerlo si a demonstrat ca este o echipa mare in Belgia.

Peste 2 saptamani se va relua campionatul, cu play-off si play-out. In play-ot vor fi 12 echipe, impartite in doua grupe. Castigatoarele vor juca intre ele, iar cea care va merge mai departe va juca un meci cu locul 4 din play-off pentru un loc in Europa League. Acest play-out va avea la start si trei echipe din esalonul secund si se va pleca de la 0 puncte. In play-off se injumatatesc punctele.”, a declarat Mihai Teja, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.

Royal Mouscron, formatia antrenata de Mircea Rednic si Mihai Teja, a invins, duminica, scor 2-0, in deplasare, formatia Kortrijk, in ultima etapa a sezonului regulat din campionatul Belgiei. Mouscron avea nevoie neaparata de victorie pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare, dar si de un rezultat negativ al celor de la Westerlo, pe teren propriu, cu Genk, partida incheiata cu scorul de 0-4.