Vicepresedintele FR Rugby, Hari Dumitras, a vorbit, in exclusivitate pentru Sport Total FM, despre victoria Romaniei in Belgia, in a patra etapa din Rugby Europe Championship.



„Nu am avut emotii, desi adversarul incepuse sa se apropie de noi, in repriza secunda. Ne-am revenit repede si am obtinut si punctul bonus.

In continuare, noi avem misiunea de a castiga toate meciurile pana la final. Urmeaza meciul cu Georgia, derby-ul, dar cred ca putem obtine victoria. Trebuie sa credem ca putem face asta, pentru ca avem mijloace. Este meciul in care putem demonstra ca avem valoare de Six Nations, ca suntem mai buni decat Italia.

Avem pentru acest un buget mai mare, deci vom investi mai mult in acest sport, vom avea mai multa calitate.”

Echipa nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, reprezentativa similara a Belgiei, cu scorul de 33-17 (14-0), in cel de-al patrulea meci din Rugby Europe Championship, disputat pe stadionul King Baudouin din Bruxelles.