Zenit Sankt Petersburg a mai pierdut un meci in campionatul rus de fotbal, sambata, iar postul lui Mircea Lucescu este in pericol, avand in vedere rezultatele slabe din 2017.



Amkar Perm s-a impus cu 1-0 in partida cu Zenit, in runda cu numarul 19 din Rusia, singurul gol a fost marcat de Gigolaev in minutul 33.

Este a treia infrangere in acest sezon pentru Zenit, care ramane pe 2 cu 36 de puncte, la 5 puncte distanta de liderul Spartak Moscova, care are un meci in minus si se poate distanta la 8 lungimi asadar daca invinge duminica pe Anzhi.

Amkar urca pe 5 dupa aceasta victorie, avand 30 de puncte la activ