Dumitru Dragomir, Mihai Stoica, Ciprian Marica, Ioan Becali sau Gigi Netoiu l-au purtat pe ultimul drum pe Vasile Turcu

Inmormantarea lui Vasile Turcu a avut loc duminica, 12 martie, in jurul pranzului, la Cimitirul Parohial Sf. Maria – Herastrau. Cortegiul funerar a pornit la ora 12:00 de la Capela Reinvierea, unde a fost depus vineri, dupa-amiaza corpul neinsufletit al fostului actionar al FC Dinamo, decedat in dimineata zilei.



La funeralii au fost prezenti, printre altii, si oameni de fotbal precum Mitica Dragomir, Ciprian Marica, Gigi Netoiu sau Adalbert Kassai.

Parastasul va fi organizat la restaurantul 4 anotimpuri, in Herastrau.

In prima zi a lunii martie, omul de afaceri Vasile Turcu a ajuns in stop cardio-respirator la Spitalul Floreasca, unde a fost resuscitat. Surse judiciare precizau ca Vasile Turcu a fost gasit de catre o persoana din familia sa, dupa ce a incercat sa se spanzure cu cordonul de la un halat de baie.

Politia a deschis dosar penal in acest caz, iar saptamana trecuta au fost audiati sotia, menajera si soferul lui Vasile Turcu. Potrivit unor surse judiciare, Vasile Turcu a lasat si un bilet de adio, in care ar fi scris ca problemele financiare pe care le are sunt insuportabile.