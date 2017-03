FC Voluntari a remizat cu Pandurii Tg.Jiu, duminica, in prima etapa din play-out-ul Ligii 1, scor 1-1, o partida fara Florin Marin, care s-a departit de echipa ilfoveana la inceputul saptamanii. Pe banca gazdelor a revenit Dinu Todoran, dar acesta nu are inca licenta Pro, astfel ca pe foaia de joc a fost trecut Cornel Dobre.



„Cornel Dobre este antrenorul principal. Eu sunt inca la cursurile de antrenor. Obiectivul echipei a ramas acelasi, sa evitam retrogradarea si sa fim cat mai sus in clasament.

Pe mine m-a nemultumit rezultatul, pentru ca trebuia sa invingem o echipa precum Pandurii. In a doua repriza am scazut ritmul si nu am mai putut inscrie al doilea gol.

Am pastrat cee ace a fost bine in mandatul lui Florin Marin si cred ca vom fi mai buni, dar trebuie sa muncim mai mult„, a declarat Todoran, in cadrul emsiunii „Liga de weekend”.

„Dinu Todoran este antrenorul principal, eu sunt antrenor secund. El nu are licenta, asa ca eu vin si raspund de rezultat”, declarase Dobre, la finalul partidei.

Situatia actuala de la FC Voluntari aduce aminte de cea a FCSB-ului, in 2015, cand Mirel Radoi pregatea echipa si o conducea de pe banca, insa in acte antrenor principal era trecut Titi Dumitriu.