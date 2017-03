Viitorul handbalului mondial, la Ramnicu Valcea!

Federatia Romana de Handbal organizeaza weekendul viitor (17-19 martie) cel mai puternic turneu amical de junioare din istoria sa. Viitoarele stele ale handbalului mondial se intalnesc la Ramnicu Valcea, leaganul handbalului feminin romanesc.

Rusia (campioana mondiala junioare en-titre, tripla campioana europeana), Norvegia (fosta campioana europeana si vicecampioana mondiala junioare), Romania (campioana mondiala junioare 2014 si bronz in 2012, campioana europeana in 1999) si Polonia vor juca la prima editie a Trofeului Carpati pentru junioare.

Tricolorele mici au inceput deja cu entuziasm pregatirea la Ramnicu Valcea pentru cel mai important turneu al carierei lor.

„Este un inceput de drum foarte greu pentru aceasta generatie, dar daca suntem unite putem aduce foarte multe rezultate bune. Trofeul Carpati este o sansa frumoasa pentru ca vom intalni echipe bine pregatite si putem da dovada talentului si muncii depuse pana acum. Ma astept sa vad sala plina pentru ca handbalul este un sport cu traditie in Ramnicu Valcea”, a declarat centrul Patricia Moraru (CSM Bucuresti).

Selectionerul Ion Ivan crede ca toti antrenorii de handbal din Romania ar trebui sa fie prezenti saptamana viitoare in Sala Traian din Ramnicu Valcea pentru a vedea pe viu generatia de maine a handbalului autohton, dar si metodele tehnico-tactice ale celor mai puternice scoli de handbal din lume. „Am niste eleve speciale, sunt fete inteligente care merg bine si cu scoala, nu trebuie sa repet de o suta de ori indicatiile la antrenamente. Este o sansa mare pentru ele sa prinda cel mai puternic turneu organizat vreodata in Romania. As spune ca este insa o mare oportunitate pentru tot sectorul juvenil, pentru jucatorii si profesorii de handbal sa vada la ce trebuie sa ne raportam la acest nivel deoarece Rusia si Norvegia vor etala cu siguranta cele mai moderne procedee tehnice si tactice. Ne dorim si ca echipa Romaniei sa atraga atentia printr-un joc frumos, cu o exprimare colectiva si individuala de exceptie.”

Trofeul Carpati reprezinta si un test util in perspectiva primului examen oficial pentru aceasta generatie la varsta junioratului, Campionatul European din Slovacia (10-20 august).„Sunt niste meciuri de pregatire foarte importante. Un examen pentru noi, care o sa ne arate unde ne situam si cat mai avem de muncit pana la Campionatul European. Noi speram la medalii, domnul profesor ne ridica mereu moralul si ne creeaza un mental de invingatoare. La Trofeul Carpati obiectivul principal ar fi sa jucam spectaculos, sa facem o imagine buna handbalului romanesc pe plan mondial”, a concluzionat portarul Cristina Ciausescu (CSM Bucuresti)