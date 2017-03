Singurul pilot care a castigat atat MotoGP cat si F1 a murit la 83 de ani

John Surtees, singurul pilot care a castigat atat MotoGP cat si Formula 1, a decedat vineri, la 83 de ani.

Britanicul a castigat de 4 ori motomondialul la clasa mare (500cc) pe motociclete MV Augusta in 1956, 1958, 1959 si 1969, dar si Formula 1 in 1964. Daca in 1956 a castigat si datorita descalificarii campionului mondial en-titre, urmatoarele trei titluri au fost clare si pe fondul retragerii din campionat a motocicletelor Gilera si Moto Guzzi. Surtees a castigat de 3 ori consecutive si cursa Isle of Man TT.

In 1960 debuteaza pentru Lotus in Formula 1, in 1963 trece la Ferrari, iar in 1964 castiga titlul mondial pentru constructorul Italian. Tot cu Ferrari obtine in 1964 locul 3 in cursa de 24 de ore de la Le Mans, cea mai buna pozitie din cele 4 participari.

Tudor Lica