LIVE TEXT / Trupa lui Multescu merge la Giurgiu pentru a deschide play-off-ul! Meciul Astra – Craiova se joaca de la 20:30

Astra Giurgiu o va gazdui pe CS U Craiova, sambata, in prima etapa a play-off-ului, cele doua echipe fiind primele care se confrunta in lupta pentru titlu. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro, incepand cu ora 20:30.

Cele doua echipe se afla la egalitate de puncte, 22 la numar, Astra ocupand locul 3, iar Craiova clasandu-se o pozitie mai jos.

In campionat, Craiova a invins campioana in meciul tur cu scorul de 2-1, iar in retur, Astra si-a luat revansa, castigand cu scorul de 1-0.