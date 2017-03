Laurentiu Reghecampf a vorbit inainte de inceperea play-off-ului, marturisind ca nu are de ce sa se gandeasca la demisie, ci se concentreaza pe indeplinirea obiectivului.



„Eu nu vad lucrurile asa negativ. Nu am pierdut niciun meci in 2017, am pierdut puncte pe greseli de arbitraj. Nu am de ce sa ma gandesc la demisie. Ma gandesc sa ne indeplinim obiectivul si cred ca avem sanse sa o facem.

In prima etapa din acest an, la Cluj, am facut un meci foarte bun. Doar greselile de arbitraj de la acel meci ne-au impiedicat sa luam cele 3 puncte.

O etapa noua, in care trebuie sa aratam mult mai bine. Trebuie sa gestionam fiecare meci foarte bine. Important e rezultatul. Obiectivul principal este castigarea campionatului.

Urmeaza meciul cu CFR, un meci dificil, la fel ca toate celelalte din play-off. Fiecare antrenor va incerca sa joace la rezultat. Nu putem face o analiza dupa 2-3 meciuri, cred ca play-off-ul se va juca pana la final.

Nu avem probleme, in afara de Moke. Jucatorii sunt sanatosi si sper sa fie motivati maine seara”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Digi Sport.