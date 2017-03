Gheorghe Hagi a vorbit inainte de startul play-off-ului, marturisind ca desi, Dinamo si-a schimbat antrenorul si arata mai bine acum, este aceeasi echipa pe care Viitorul a batut-o in campionat.

”De cand a venit Cosmin, eu zic ca le-a adus in aceste 3-4 meciuri tot ce aveau nevoie. Au liniste, incredere, probabil jocul colectiv mult mai bun, au aparut si rezultatele, lucru important, pentru ca rezultatul iti da incredere.

Dinamo e intr-o perioada buna, dar tot Dinamo e, pe care am intalnit-o in iarna si pe care am batut-o. Tot aceiasi jucatori sunt, nu sunt schimbari foarte mari.

O sa incercam sa ne pastram filosofia noastra, aceea de a ne impune, de a incerca sa dominam. O sa fie o lupta, care va fi mai puternic va castiga, speram sa fim noi echipa care va iesi castigatoare de pe teren. Mentalitatea noastra este sa castigam, nu sa luam un punct. telul nostru e sa castigam cat mai multe meciuri ca sa ramanem acolo unde am terminat sezonul regulat.

Vom vedea daca vom fi capabili, e un examen important pentru noi. Obiectivul nostru este acela de a deveni cei mai buni. Suntem pe primul loc si o sa incercam sa devenim cei mai buni. Nu fac calcule, nu sunt la calcule, eu stiu ca joc 10 meciuri pentru o mare provocare, aceea de a incerca sa devin campion”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.