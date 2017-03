Vali Budeanu, vicepresedintele formatiei Academica Clinceni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, inainte de partida care va inchide etapa 24 a Ligii a II-a, impotriva echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, marturisind ca jucatorii sunt pregatiti pentru a face o figura buna.

„E un meci destul de important, atat pentru ei, cat si pentru noi. Va fi un meci dificil, dar am incredere in baietii nostri.

Sa speram ca vremea va fi buna, terenul se prezinta in conditii bune, normale. Consider ca va fi o partida buna.

Din pacate, la Targoviste baietii nostri au intrat cu nasul pe sus dupa victorie de la Afumati. Avem incredere in ei, am avut o discutie serioasa si le-am spus ca nu e normal sa se prezinte astfel la meci. Au inteles si cred ca ne vom impune in fata unei echipe cu pretentii de promovare.”, a declarat Vali Budeanu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.