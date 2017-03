Ionut Popa, antrenorul formatiei ACS Poli Timisoara, a vorbit in exlusivitate la Sport Total FM, despre victoria obtinuta in partida disputata in deplasare, impotriva celor de la FC Botosani, cu scorul de 2-1.

„Nu stiu daca e vorba de un secret, e vorba de o dorinta de a rezolva problema punctelor in minus. Tocmai asta cred ca i-a ambitionat si pe jucatori. Echipa arata bine si pentru ca pregatirea noastra este una adecvata. Sa speram ca vom reusi ceea ce ne-am propus.

Avem o luna restanta, nu e chiar asa grava situatia. Suntem uniti si ambitia i-a facut pe jucatori sa formeze unitatea de grup. Diferenta o face determinarea la nivelul fotbalului nostru.

Nu am iesit din tipare, mi-am vazut de ciclul de pregatire saptamanal in mod normal. Am lipsit doi ani din Liga I si tot ziceam ca ma las, dar nu pot sa scap de microbul asta.”, a declarat Ionut Popa, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.