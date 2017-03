Dumitru Olteanu, presedintele formatiei CS Mioveni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre partida disputata impotriva celor de la UTA Batrana Doamna si pierduta cu scorul de 2-0.

„Insucces neasteptat pentru noi, altfel ne faceam planurile la inceputul acestui retur. Am pierdut puncte importante. In tur am fost aproape invincibili, acum am inceput greu, dar chiar daca jocul nostru nu a stralucit in cadrul acestui meci, o influenta a avut-o si brigada de arbitri.

Probabil ca ne-am grabit si nu trebuia sa pronuntam cuvantul promovare, pentru ca am deranjat anumite persoane. Probabil nu suntem doriti in Liga I si modul cum au fost cele doua meciuri arbitrate ma face sa spun acest lucru.

O sa fac o adresa si catre Comisia Centrala a Arbitrilor, vizavi de modul cum am fost arbitrati.

Nu se pune problema ca Pelici sa nu mai continue. Avem toate conditiile, suntem pregatiti, dar ceea ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani ne-a pus pe ganduri.”, a declarat Dumitru Olteanu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.