Ciprian Brindescu, antrenorul divizionarei secunde ASU Poli Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria in fata celor de la Metalul Resita, contand pentru etapa cu numarul 24.

„Pe teren nu a fost asa de clar, am intalni o echipa care era la ultima sansa sa se agate de ramanerea in Liga a II-a, dar cred ca si noi am facut bun. Ne-am creat si situatii de gol pe care le-am fructificat astazi.

Ne-am imbunatatit putin jocul, mai ales in aparare, dar mai avem de muncit.

Suporterii ne-au obisnuit sa fie alaturi de noi, sunt un imbold pentru noi. Jucatorii prind mai multa incredere si mai mult curaj datorita lor.

Par linistit, dar nu sunt pentru ca mai avem de muncit. Baietii isi dau interesul, mi-as dori ca jucatorii tineri sa creasca langa noi, sa ii promovam.

Aici chiar ma simt antrenor, pentru ca nu vine sa-mi spuna nimeni sa joc cu un jucator sau altul, nu am fost tras la raspundere niciodata. Din acest punct de vedere ar trebui sa fim un model pentru celelalte echipe.”, a declarat Cipriann Brindescu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.